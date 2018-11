Toffoli critica jovens inexperientes que se tornam juízes no Brasil. Juíza rebate

Durante participação no evento II Law and Economics nos Estados Unidos, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, disse algumas palavras que não agradou parte do magistério brasileiros. Na ocasião, o presidente da suprema corte brasileira disse que os jovens juízes assumem os cargos “sem ter socializado e antes de ter total conhecimento da realidade”, Ressaltou.

Ainda de acordo com Toffoli, o Poder Judiciário “retruca juízes no Brasil que são recém-formados, sem experiência de vida”, se referindo a jovens de aproximadamente 25 anos. Fala de Toffoli logo foi rebatida. A juíza Carolina Malta, da 36ª Vara Federal de Pernambuco, logo rebateu o ministro do STF, dando o próprio exemplo de vida.





“Entrei aos 23 e o concurso revelou que eu sabia Direito o suficiente para exercer aquele cargo. Quanto às experiências de vida, tive muitas e extremamente dolorosas. Hoje, 14 anos de magistratura depois, asseguro que maturidade pouco tem a ver com a idade”, disse Carolina Malta em sua conta do Twitter.