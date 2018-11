Últimos dias de inscrições no Processo Seletivo UNINTA 2019.1

O Centro Universitário Inta (UNINTA) informa que estão nos últimos dias as inscrições para seu Processo Seletivo de 2019.1. Os interessados poderão se inscrever gratuitamente e aproveitar sua Nota do Enem como forma de ingresso até o dia 20 de novembro ou ainda se inscrever no Vestibular Tradicional até o dia 27 de novembro. São ofertados 30 cursos*. Este processo seletivo não contempla o curso de Medicina, tratado de forma independente. A inscrições devem ser realizadas no link uninta.edu.br/vestibulares





Saiba mais sobre as formas de ingresso:





Vestibular Tradicional – inscreva-se até o dia 27 de novembro





A prova será realizada no dia 2 de dezembro de 2018, na sede da instituição, em Sobral. O exame será composto por 45 questões de múltipla escolha, contendo conhecimentos do Ensino Médio, além da aplicação de uma Redação em Língua Portuguesa, comum a todos os candidatos. No dia da prova, os candidatos deverão apresentar o documento oficial de identificação com foto e os comprovantes de inscrição. As inscrições são gratuitas.





Aproveitamento da Nota do ENEM – inscreva-se até o dia 20 de novembro





Como alternativa ao exame do vestibular, o candidato pode utilizar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), em qualquer edição a partir de 2010. Para concorrer, a pontuação deve ter sido superior a 450 pontos na prova, além de não ter zerado a redação. Nesta modalidade, somente a nota do ENEM será analisada. As inscrições são gratuitas.





Transferidos e Graduados – inscreva-se até o dia 20 de novembro





O candidato também tem a opção de transferir seu curso para o UNINTA ou iniciar a sua segunda graduação. A seleção consiste em uma análise documental, principalmente, com base no Índice de Rendimento Acadêmico (IRA), além de uma avaliação do curriculum vitae, a afinidade com o curso pretendido e experiências afins. As inscrições são gratuitas.