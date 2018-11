UNINTA aposta em influenciador digital sobralense na campanha de Ingresso com Acesso ao FIES

Para divulgar a oportunidade de ingressar no UNINTA sem vestibular e com acesso a até 98% de financiamento estudantil (exceto Medicina), segundo legislação do FIES, o Centro Universitário INTA (UNINTA) escolheu o humorista sobralense e influenciador digital, Milton Costa, como garoto propaganda. No mês de novembro o ator, publicitário e vlogger com mais de 25 mil seguidores no instagram poderá ser visto em suas redes sociais divulgando ações relacionadas ao ingresso no UNINTA com financiamento estudantil.





Segundo Milton Costa, a experiência tem sido muito produtiva e já está gerando retorno para sua carreira. ``É uma satisfação fazer esta campanha. Pelo tamanho e a responsabilidade social do UNINTA, o envolvimento do setor de Marketing e a forma que estou sendo tratado, só tenho a agradecer a oportunidade. As pessoas estão me perguntando sobre o vestibular e já recebi novas propostas devido à visibilidade que o UNINTA proporciona´´, contou o influenciador digital.





De acordo com o Diretor de Marketing e Comunicação do UNINTA, o publicitário Gabriel Ramalho, o convite partiu após da análise do perfil e dos dados gerados pelo comediante nas redes sociais. ``O Milton é um vlogger que dialoga muito bem com nosso público. Seu carisma e bom humor conseguem passar as informações de forma simpática e acessível. Já estamos colhendo bons frutos desta parceria´´, colocou.





Vagas remanescentes do FIES





Para concorrer a uma das vagas remanescentes do FIES é muito rápido e fácil. O primeiro passo é utilizar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), que pode ser a nota dos anos de 2010 a 2017, onde o candidato deverá ter alcançado média acima de 450 pontos e não ter zerado a redação. Para realizar o cadastro o estudante gasta menos de dois minutos e é necessário apenas a apresentação das cópias do RG, CPF e o comprovante de endereço atualizado.





De acordo com a legislação, o candidato que conseguir o FIES está automaticamente aprovado no curso desejado, sem a necessidade de vestibular ou outro processo seletivo, além de poder utilizar o benefício já no semestre 2018.2 ou no semestre 2019.1.





Para facilitar o processo de inscrição no FIES o UNINTA trabalha em regime de plantão com o setor especialmente voltado para o atendimento dos interessados no FIES. O setor fica na sede da instituição e funciona de segunda feira a quinta feira, das 7h15min às 22h, e na sexta-feira, das 7h15min às 17h 30min.





Além deste setor especializado, a equipe do UNINTA também disponibiliza uma página explicativa sobre o processo de adesão do FIES, que pode ser acessada através do link - http://uninta.edu.br/site/perguntas-frequentes-sobre-fies/ - além de atendimento online via redes sociais. O Ministério da Educação informa que o número de vagas é limitado e disponibilizado por ordem de chegada.