Uninta e UECE anunciam Mestrado em Ciências Veterinárias para 2019

Na última segunda-feira(12), o Centro Universitário Inta (UNINTA) e a Universidade Estadual do Ceará (UECE) receberam a notícia que o seu Mestrado Interinstitucional em Ciências Veterinárias foi homologado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), fundação do Ministério da Educação (MEC) que desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) no Brasil.





A modalidade de Mestrado Interinstitucional (Minter) é uma parceria entre Instituições de Ensino Superior (IES) e tem como principal objetivo a troca de conteúdo e conhecimento científico. Segundo a Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação do UNINTA, Profa. Dra. Chrislene Carvalho dos Santos Pereira Cavalcante, a nova experiência com a UECE trará grandes benefícios para o UNINTA e os profissionais da área que residem na região.





“Esta conquista é importante para estreitarmos relações institucionais com um centro de referência como a UECE e principalmente, para qualificar o corpo docente e os egressos do UNINTA. Além disso, abre a perspectiva de num futuro próximo termos nosso próprio programa de Mestrado na área de veterinária e também trabalharmos para a oferta de um Doutorado´´, colocou a Pró-Reitora.





Segundo o Coordenador local do Mestrado em Ciências Veterinárias, Dr Bruno





Marques Teixeira, o edital para inscrições será publicado no site do UNINTA, ainda no ano de 2018. ``Iniciaremos as aulas no primeiro semestre de 2019 e o edital será lançado o mais breve possível. A princípio solicitamos 10 vagas, com uma bolsa garantida para o primeiro lugar da seleção´´, declarou o professor, que ainda destacou o empenho e envolvimento de todo o corpo docente do curso de Medicina Veterinária do UNINTA.





"É importante destacar que esta notícia é uma vitória coletiva da graduação de Medicina Veterinária, que somente foi alcançada graças ao comprometimento dos professores e o apoio da nossa Coordenadora, Dra Erika Lage de Macedo e do ex-coordenador, Dr Juliano Cezar Minardi da Cruz, que sempre acreditaram neste projeto que trará imensuráveis ganhos educacionais e profissionais para a região", afirmou o pesquisador.





Poderão concorrer a uma das vagas graduados em Medicina Veterinária, Zootecnia, Biologia e áreas afins. Ainda de acordo com o docente, o Mestrado terá duas linhas de pesquisa: Reprodução e sanidade de carnívoros, onívoros, herbívoros e aves; e Reprodução e sanidade de pequenos ruminantes.





De acordo com a direção do Programa de Pós Graduação em Ciências Veterinárias da UECE, a implantação do Mestrado Interinstitucional também visa incrementar a produção científica e a ampliação dos grupos de pesquisa, em especial nas áreas de Sanidade e Reprodução Animal, a qualificação dos cursos de graduação em medicina Veterinária e em outras áreas afins.









MINTER





A modalidade de Mestrado Interinstitucional (Minter) compreende turmas de mestrados acadêmicos que são conduzidas por uma instituição promotora nacional nas dependências necessariamente de uma instituição de ensino e pesquisa receptora.









PPGCV