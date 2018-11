UNINTA - LADEF está com inscrições abertas para novos membros

O curso de Fisioterapia do Centro Universitário Inta (UNINTA), coordenado pelo Prof. Me. Rômulo Goulart, juntamente com a coordenação do Projeto de Extensão Liga Acadêmica Dermatofuncional (LADEF) informa que estão abertas as inscrições para o preenchimento de 11 (onze) vagas para compor o corpo de integrantes discentes da liga.





As inscrições estão abertas até o dia 07 de novembro, e podem ser feitas no Núcleo de Atendimento Dermatofuncional (NADEF), que fica localizado térreo do prédio Anexo B do UNINTA. As provas serão realizadas no dia 08 de novembro.