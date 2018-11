UNINTA premia diárias em Jericoacoara para acadêmicos, colaboradores e ingressos pelo FIES

O Centro Universitário Inta (UNINTA) lança a campanha “Comemore no Paraíso”, que premiará estudantes e colaboradores que indicarem amigos a ingressar no UNINTA através do processo seletivo pelo Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). Os indicados também estarão participando da promoção.





A premiação decorrerá com sorteio de duas diárias na pousada Beach House Darlf em Jericoacoara, com direito a acompanhante. O colaborador ou acadêmico sorteado ganhará uma diária e o indicado outra. O cupom é acumulativo: quanto mais indicações, mais chances de ganhar.





As inscrições na promoção acontecerão do dia 6/11 até o dia 9/11. O indicado terá até o dia 21/11 para validar a participação após finalização do contrato junto ao Banco e trazer as documentações ao setor de FIES no UNINTA. O resultado será divulgado no dia 22 de novembro de 2018, às 10:30min, através de uma live no instagram do UNINTA.





Confira o regulamento abaixo:





Promoção: Comemore seu sonho no Paraíso.





Como faço para participar da promoção Comemore no Paraíso?





1- Indique um amigo (a) ou familiar para ingressar no UNINTA através do processo seletivo do FIES.





2- Ao comparecer ao setor do FIES, o amigo(a) deverá informar quem fez a indicação.





3- Caso o contrato seja finalizado, ambos estarão concorrendo ao prêmio.





4- Os candidatos têm até o dia 09 de novembro para participar.





5 - A participação no sorteio só será validada unicamente após a finalização da contratação do FIES (o indicado terá até o dia 21 para validar).





6- O sorteio será realizado na quinta-feira, dia 22 de novembro.





7- Quanto mais indicações, maiores as chances de ganhar.





Quem pode participar da promoção Comemore seu sonho no Paraíso?





Estudantes devidamente matriculados no UNINTA e os colaboradores da IES.





Prêmio





Concorrerá ao prémio o estudante/colaborador que realizar a indicação e o amigo que finalizar a contratação do FIES. Os ganhadores receberão uma diária com direito a um acompanhante na Pousada Beach House Darlf, em Jericoacoara.





Tempo da promoção