Veja 3 formas de ganhar muito dinheiro na Advocacia com métodos honestos

Descobri através de um dos meus mentores que existem apenas 3 FORMAS de ganhar muito dinheiro na Advocacia, tudo se resume a uma dessas três formas.

A primeira maneira é "Fazer com que os outros ganhem dinheiro". Quando você é uma canal de lucratividade do seu cliente, sua abundância surge naturalmente. Você se inclui nessa opção?





A segunda maneira é "Ajudar pessoas a solucionar seus problemas". Todos temos problemas, a ordem correta é conhecer o problema e criar a solução. Na faculdade de direito nos ensinam o caminho contrário "aprenda sobre o Direito, depois conheça as especificidades do seu cliente. Se reconhece aqui?





A terceira maneira de ganhar muito dinheiro é "Ajudar as pessoas a terem Autoconfiança". As pessoas tendem a desistir facilmente, e você como um advogado (a) tem ajudado seu cliente a prosseguir rumo a resolução daquele caso? Você o ajuda a entender que provocou autoconfiança nele? Se a resposta for negativa, isso se refletirá em resultados financeiros medianos.





Todos queremos evoluir na carreira, mas alguns estão construindo sua mansão em cima de um palito.





Observamos que normalmente os resultados financeiros costumam se igualar aos das áreas em desenvolvimento. Se você esta ganhando rios de dinheiro advogando e não está investindo em sua MENTALIDADE EMPRESARIAL, em seu crescimento PESSOAL, não SE PREOCUPE, MAIS tarde ou MAIS cedo eles vão se igualar.





Por outro lado, se muito embora seus resultados ainda não sejam louváveis, mas sua forma de pensar está mudando, se permitindo aprender algo novo para ter resultados diferentes. NÃO SE PREOCUPE, MAIS tarde ou MAIS cedo sua renda vai alcançar seu nível de DESENVOLVIMENTO.





Você ainda fica pensando se vale a pena ou não aprender a pensar sua Advocacia como um Negócio/Empresa? A única forma de colher Novos “frutos” é plantar “Novas Sementes”





Einstein já dizia que “é loucura esperar resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa”.





Não deixe de utilizar um método de desenvolvimento que lhe permita evoluir de forma holística e consistente. Sempre digo que mais vale o " feito do que perfeito ".





Por Thaiza Vitoria

Fonte: Jus Brasil