“Vem me visitar”. Pedido de Natal de idosos em asilo emociona

“Vem me visitar”, “Preciso e um abraço”, “Preciso de Carinho”. A campanha deste Natal feita por um asilo está emocionando os internautas e viralizando nas redes sociais. E você pode ser uma notícia boa para eles.





Em vez de presentes materiais, os vovôs estão pedindo amor e atenção. O Lar dos Idosos São Vicente de Paula, fica em Pedra Preta, a 240 km de Cuiabá.





A ideia surgiu em 2016, em parceria com a equipe do Cursilho Jovem da Igreja Católica. E como nos anos anteriores o projeto fez sucesso, este ano ele foi mantido.





“Todo ano, final de ano, elas [participantes do cursilho] vem aqui, tiram foto com eles e eles não pedem presente, pedem para visitar, para virem aqui. Então, a gente fez as plaquinhas com os dizeres deles e, depois, com muita insistência, eles falam algo como uma camisa, um perfume”, contou a coordenadora do lar dos idosos, Alessandra Faria, ao site O Livre.





“Muitos deles tem apenas eles mesmos. Por isso, além de pedirmos presentes, gostaríamos que vocês doassem um pouco do seu tempo, faça um idoso feliz não só com bens materiais, mas também com um gesto de carinho”, escreveu a autora das fotos, Elen Stelita, no perfil dela no Facebook.





Veja outras fotos que ela fez:

Com informações do portal O Livre