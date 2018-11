Violência armada no Ceará deixa 10 pessoas mortas na quarta-feira. Entre os crimes, uma chacina

Uma pastora evangélica, um mototaxista, um cabeleireiro, um estudante e uma dona de casa, além de três jovens executados numa chacina, estão entre as 10 pessoas assassinadas no Ceará nas últimas 24 horas. Todos os crimes ocorreram entre a madrugada e a noite desta quarta-feira (21), aumentando para 4.352 o número de assassinatos no Ceará em 2018.





No começo da madrugada de ontem, três jovens foram executados sumariamente, a tiros, na localidade Sítio Santa Rosa, na zona rural do Município de Marco, na Zona Norte do estado (a 212Km de Fortaleza). Segundo a Polícia, um adolescente de 12 anos também ficou ferido, mas sobreviveu ao massacre. Os mortos foram identificados como sendo os irmãos Manoel Luís dos Santos, 21 anos, e José Mateus dos Santos, 17; além de Antônio Narciso da Silva Júnior, 24. Outro rapaz foi sequestrado pelos criminosos e continua desaparecido.





Em Fortaleza, ao menos, três assassinatos foram registrados na quarta-feira, nas Áreas Integradas de Segurança Dois e Seis (AIS-2 e AIS-6), ambas na zona Sul da Capital. Uma das vítimas foi a pastora evangélica Vera Maria Falcão de Morais, 52 anos, que morreu durante uma tentativa de assalto a um policial militar na Rua 924 da 2ª Etapa do Conjunto Ceará. O PM reagiu e, na troca de tiros, a mulher foi baleada e morta. Três suspeitos, entre eles, um menor de idade, foram detidos pelo BPRaio.





Na Rua Alípio Martins, no bairro Bonsucesso, uma jovem de 25 anos de idade, identificada como Francisca Andressa Sousa Costa, foi baleada e morta quando se encontrava sentada na calçada de sua casa. Segundo apurou a Polícia, um homem chegou ali e atirou com a intenção de matar outra mulher, mas acabou atingindo mortalmente Andressa. A mulher teve morte instantânea e o atirador conseguiu fugir do local.





Já por volta de 16h30, um jovem, identificado apenas por Álisson, foi assassinado, a tiros, na Rua Senhor do Bonfim, no Parque São Vicente, no Grande Bom Jardim. Segundo a Polícia o rapaz seguia a pé pela rua quando foi baleado por dois homens que trafegavam em uma motocicleta. A vítima morreu no local, conforme constatou o Samu.





Em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza, um jovem identificado por Matheus de Lima Ferreira, 19 anos foi baleado e morto na noite de ontem. O crime ocorreu na Rua Luís Costa, no bairro Planalto Horizonte. A vítima chegou a ser socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas morreu na Emergência. Conforme a Perícia, o rapaz foi atingido com cerca de 12 tiros de pistola de calibre Ponto 40 (.40). O assassinato aconteceu por volta de 22h45.





Mortes no Interior





Além da chacina na cidade de Marcos, mais três assassinatos foram registrados no interior do Ceará nas últimas 24 horas. Em Trairi (a 107Km de Fortaleza), o operário José Alves Irineu foi encontrado baleado, por volta de 6h30, na Praia do Mundaú, quando seguia para o trabalho. Foi socorrido, mas morreu no hospital.





Na cidade de Acopiara, no Centro-Sul do estado (a 340Km de Fortaleza), o cabeleireiro Ivo Gaspar de Oliveira, 39 anos, foi assassinado por volta das 19h30 de ontem. Ele se encontrava numa barbearia onde trabalhava, na Rua Santo Antônio, no bairro Cobal, quando foi morto, a tiros, por pois pistoleiros que fugiram do local em uma motocicleta.





No Crato, na Região do Cariri, no Sul do estado (a 540Km de Fortaleza), o mototaxista Cícero Dantas da Silva, 42 anos, caiu em uma emboscada e acabou assassinado a tiros. O crime ocorreu por volta das 16h30 de ontem, nas proximidades do antigo Colégio Agrícola do Crato, numa estrada vicinal de acesso ao Sítio Serrinha.





Fonte: Blog Fernando Ribeiro