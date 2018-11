VIOLÊNCIA CÃO: Jovem é assassinado a tiros na cidade de Santana do Acaraú

Mais uma vítima da violência em Santana do Acaraú, desta vez foi o jovem João Batista Cristino Filho, 28 anos, segundo informações de testemunhas, homens chegaram por volta das 19h20min desta terça-feira (20) em sua residência no Bairro Veneza, periferia da cidade e efetuaram os disparos. Ele chegou a ser socorrido ao hospital municipal Dr. José Arcanjo Neto, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. Não há nenhuma informação sobre os criminosos, que fugiram com rumo ignorado.





Irmão foi assassinado em julho - No dia 21 de julho desse ano, um dos irmãos de João Batista, foi assassinado com um tiro na cabeça, o estudante Francisco Davi Cristino, 18 anos.





Com informações do portal Tribuna dos Vales