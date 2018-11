INSEGURANÇA: MAIS UMA MOTOCICLETA FOI TOMADA DE ASSALTO NO BAIRRO RENATO PARENTE

Quita-feira (15/11), por volta das 23h, o Estudante Francisco Ribeiro de Carvalho Neto, pilota sua motocicleta Honda Titan 160 vermelha, modelo start, quando, nas proximidades da padaria planalto, no bairro Renato Parente, foi abordado por cinco homens armados que saíram de um matagal, fazendo com que o mesmo, no momento fosse ao solo. Os referidos elementos levaram a moto e o relógio da vitima tomando, em seguida, rumo ignorado. A moto tem a placa com a seguinte identificação POE-8747. Qualquer informação ligar para número (88) 9 9742.8109 (professor Ribeiro).

