Ximbinha detona Joelma: "Expulsou a mãe e a irmã de casa"

Ximbinha gravou um vídeo se defendendo das acusações de agressão feitas pela cantora Joelma. Nas imagens, o guitarrista diz que as últimas declarações da ex-mulher o deixaram triste e a chamou de mentirosa e autoritária. Além de se defender, Ximbinha diz que a cantora expulsou a própria mãe de uma fazenda e a irmã, que cuidava dos filhos do casal, de casa acusando-as de serem ladras.





"Essa semana saíram muitas notícias ao meu respeito. A Joelma deu umas declarações que me deixaram muito triste. Quero deixar claro para vocês que essas acusações que a Joelma tem feito esses anos todos são caluniosas, mentirosas. Essa semana, ela extrapolou. Ela disse que eu tinha tentado jogar ela de um prédio. Esses anos todos me mantive calado para preservar meus filhos, nunca fui para televisão falar o nome dessa mulher. Mas toda oportunidade que ela tem de ir na mídia, fala no meu nome, inventa calúnia, mentiras", diz Ximbinha.





Depois, o guitarrista seguiu acusando a ex-mulher de ter expulsado a mãe e irmã de casa:





"Vocês não conhecem a Joelma, ela é uma pessoa extremamente autoritária, difícil de se lidar. Ela fala que eu a afastei da família dela. Ela não conta que expulsou a mãe dela de dentro da casa, de dentro da fazenda que era da Joelma, e ela morava. Expulsou a mãe como ladra, dizendo que a mãe roubava ela. Tirou a irmã, que morava dentro da nossa casa e cuidava dos nossos filhos, tirou a irmã como ladra. O irmão dela, que era gerente na fazenda dela, ela tirou como ladrão. Vocês não sabem disso, né?".





Ao longo do vídeo feito por Ximbinha, ele também conta que Joelma teria expulsado uma das filhas de casa quando a garota ainda era adolescente e diz que a cantora teria tomado a atitude após "uma oração com a guru que a orienta":





"A filha dela, ela expulsou ainda moça, jovem, adolescente de casa dizendo que a filha dela iria fazer mal a Yasmin, ia até chegar a matar a Yasmin. Sabe quem revelou isso pra ela? Uma oração que teve com a guru que anda orientando ela".





Ximbinha e Joelma formaram a Banda Calypso nos anos 2000 e, juntos, venderam mais de 22 milhões de discos. Os dois encerraram a carreira musical da banda durante Réveillon, em Macapá, em 2015.





"Ela acabou com nosso trabalho sem eu saber. Nós chegamos no programa de televisão, ela começou a falar, falar...Quando eu vi, ela disse que a banda ia acabar em tal dia. Eu fiquei desesperado porque era o único meio de sobrevivência que eu tinha. Eu vivi em função dessa banda durante 16 anos. Ela acabou com a banda, a meu ver, de maneira irresponsável. Tínhamos muitos funcionários e até hoje esse pessoal está esperando receber indenização. Ela faz tudo do jeito dela, tudo. Todos os empresários da banda, ela tirou como ladrão e todos são meus amigos até hoje", afirmou o guitarrista.





Ximbinha termina o desabafo falando que não se afastou dos filhos, e que eles teriam medo de ligar para o pai na frente da Joelma:





"Ela ainda tem coragem de falar que são meus filhos que me procuram. Essa mulher alienou minha filha, ela só me atende quando está longe dela. Minha filha tem medo. Minha filha só me liga quando fica longe dessa mulher. Essa mulher fez uma coisa tão ruim que afastou minha filha de mim e deixou meus filhos com estranhos, eu entrei com pedido de guarda compartilhada. Essa mulher está doente, ela precisa urgentemente de ajuda. Filho precisa do pai também, não é só da mãe. Ela afastou meus filhos do meus pais. Uma pessoas estagnou sua vida só por uma vingança, essa mulher não faz outra coisa além de tentar se vingar de mim. Eu recomecei minha vida do zero, eu passei esse tempo todo recomeçando, projeto em cima de projeto, nunca desisti do meu trabalho. Toda vez que tento me reerguer ela começa com essas calúnias tentando me prejudicar. Eu não estou melhor porque não tenho meus filhos do meu lado".





Procurada, a assessoria de imprensa da cantora Joelma explicou que a revista Marie Claire, veículo para o qual a cantora concedeu a entrevista que Ximbinha relata no vídeo, procurou a Joelma "para fazer uma matéria referente a uma campanha contra a violência doméstica, porque o número de mulheres que estão sendo mortas por homicídio e se matando, desistindo de viver aumentou muito". Na entrevista, "Joelma mostrou que é possível recomeçar e perdoar. Não foi em momento nenhum se vingar até porque não é da índole dela. E sobre a mãe dela, ela mora hoje no imóvel dos sonhos, que a Joelma presenteou".





Fonte: Extra Globo