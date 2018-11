Zezão cobra decisão da Prefeitura sobre a taxa de iluminação na zona rural

O vereador José Crisóstomo (Zezão), foi o único a ocupar na sessão de segunda-feira, a tribuna do Plenário 5 de Julho. Em sua fala cobrou mais uma vez providências no sentido resolver a cobrança abusiva por parte e Enel da taxa de iluminação aos consumidores da zona rurla. Zezão adiantou que os clientes da Enel que tiveram a cobrança estão esperando uma tomada de decisão por parte da prefeitura. “A fornecedora de energia já ameaçou cortar a energia das contas em atraso”, alertou Zezão, que relembrou que a mais de 15 dias, houve as reunião para uma solução para o cao. Zezão ainda chegou a fazer outra denúncia relacionada ao fornecimento de água na zona rural. Segundo e vereador, o SAAE responsável pela manutenção dos dessanilizadores não está sendo feira e isso vem prejudicando o fornecimento de água potável nas casas e nos chafariz. (Wilson Gomes)

