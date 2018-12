11 estranhos sinais de doença cardíaca que você precisa conhecer

A saúde cardiovascular é essencial. E nunca é demais falar sobre ela. Infelizmente, muita gente tem morrido de doenças cardíacas.

Os motivos são vários:





- Alimentação





- Sedentarismo





- Estresse





- Genética





- Fumo





- Uso de medicamentos químicos





A boa notícia, se é que podemos encontrar uma boa notícia diante desse mal, é que o corpo emite sinais antes de que o pior aconteça.





Saber identificar os sinais é poder tratar o mais rápido possível, a fim de evitar complicações sérias.





Confira:





1. Falta de ar (ou seja, dispneia)





Um sinal de que algo está errado com o seu coração é uma falta de ar e uma sensação de pressão no peito que dificulta a inalação.





Falta de ar indica um estágio inicial de doença cardíaca.





Para você ter ideia, um estudo publicado no Journal of the American Heart Association provou que 40% das mulheres que tiveram ataques cardíacos relataram uma estranha falta de ar.





Essa falta de ar é uma evidência de que seu coração não está bombeando oxigênio suficiente para a corrente sanguínea.





Ter uma tosse persistente que dificulta a respiração também é algo de que se deve estar ciente.





Isso pode ser um subsintoma de dispneia.





2. Ronco e apneia do sono





Assim como a falta de ar, a respiração restrita durante o sono pode ser outro sintoma de problemas no coração.





Estudos descobriram que aqueles que sofrem com apneia do sono têm três vezes mais chances de ter um ataque cardíaco nos cinco anos subsequentes do que aqueles que não sofrem desse mal.





3. Dores no peito ou no ombro





Um sintoma comum da doença arterial coronariana (DAC) é a angina, que é um tipo de dor intensa no peito, como se fosse um peso.





A angina é uma doença muito comum no Brasil, atingindo mais de 2 milhões de pessoas.





4. Batimentos cardíacos irregulares





Outro sinal precoce de que o sistema cardiovascular não está funcionando corretamente é um batimento cardíaco irregular ou arritmia.





Portanto, se seu coração está acelerado sem nenhuma causa aparente, procure um médico.





A causa mais comum de batimentos cardíacos irregulares é a DAC, que restringe o fluxo sanguíneo para as artérias obstruídas pelo coração.





Resultado: isso sobrecarrega o sistema elétrico do coração e tira o batimento cardíaco do ritmo.





5. Pernas ou pés inchados





Se você está percebendo que seus pés e pernas andam inchados, pode ser sinal de retenção de líquidos ou edema.





Isso acontece diante da insuficiência cardíaca ou de outros problemas cardiovasculares.





A falta de força suficiente para o coração bombear, transportando produtos residuais para longe do tecido, também é uma causa.





Muita atenção!





6. Gengivas doloridas e inchadas





Especialistas acreditam que a má circulação, como resultado de doenças cardíacas, pode ser uma causa subjacente da doença periodontal, que tem como um dos sintomas gengivas doloridas e inchadas.





O que acontecesse é que as as bactérias causadoras das infecções gengivais podem se espalhar pela corrente sanguínea e chegar aos vasos do coração.





Se isso correr, elas causarão uma nova inflamação que diminuirá o calibre desses vasos e reduzirá o fluxo sanguíneo, podendo causar doenças cardíacas graves, inclusive um infarto.





7. Problemas sexuais





Muita gente não sabe, mas a disfunção erétil é realmente um dos principais sintomas de doenças cardíacas progressivas.





Entenda: o estreitamento das artérias restringe o fluxo sanguíneo ao pênis, limitando a excitação sexual.





No caso das mulheres, a falta de oxigênio no sangue pode levar à fadiga prolongada e à fraqueza, impedindo a libido.





8. Falta de apetite





Muitas pessoas com problemas cardíacos, quer saibam ou não, podem sentir perda de apetite e, possivelmente, até sentimentos de náusea quando comem.





De acordo com um estudo da Universidade Médica de Viena, os pesquisadores descobriram que os pacientes com coração fraco e mais propenso à insuficiência cardíaca, “mais hormônio BNP (peptídeo natriurético tipo B) é liberado", o que pode inibir o apetite.





9. Altos níveis de ansiedade





Se você cresceu com ansiedade ou experimentou um evento traumático em algum momento de sua vida, estudos sugerem que seu corpo tem um risco maior de desenvolver problemas cardíacos.





Conforme relatado pela American Heart Association, esses níveis extremos (e incomuns) de estresse e ansiedade causam um impacto negativo no coração.





Exemplo disso são pressão alta ou diminuição da frequência cardíaca.





É aí que pode ocorrer um ataque cardíaco.





10. Eczema e outros problemas de pele





Em maio de 2018, um estudo publicado no British Medical Journal revelou que pessoas com eczema severo tinham um aumento de 20% no risco de acidente vascular cerebral.





Além disso, elas também tinham 40% a 50% maior risco de angina instável, ataque cardíaco, fibrilação atrial e morte por doença cardíaca.





Esse grupo também teve um aumento de risco de 70% para insuficiência cardíaca.





Outra pesquisa publicada em julho de 2017 no Journal of American College of Cardiology descobriu que, em comparação com pessoas com herpes zoster, aqueles com problema na pele eram 59% mais propensos a sofrer um ataque cardíaco.





Um sintoma menos comum de doença cardíaca é a pele pálida ou azulada.





Essas alterações no pigmento da pele podem ser causadas pela redução do fluxo sanguíneo, pela redução da contagem de glóbulos vermelhos ou pelo fato de o coração não conseguir bombear o sangue adequadamente.





11. Perda de consciência ou desmaio





Sentir-se tonto, e, em casos mais extremos, desmaiar, pode ser um sinal revelador de que você pode ter problemas cardíacos.





Isso pode ser causado por uma artéria entupida, o que torna mais difícil para o coração bombear sangue, especialmente para o cérebro.





Se você é alguém que já tem um coração fraco e tem tonturas ou desmaios, consulte o seu médico imediatamente.





Esta dica não substitui um especialista. Consulte sempre seu médico.





(Cura pela Natureza)