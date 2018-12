118 entidades pró-vida e pró-família lançam nota pedindo Damares Alves como ministra

A advogada teria sido convidada para assumir o ministério dos Direitos Humanos no governo Bolsonaro; veja a lista de apoiadores.

Damares Alves, advogada, pastora evangélica, assessora parlamentar e ativista pelos direitos dos indígenas, da vida desde a concepção e da família, tem uma legião de fãs espalhados pelo Brasil, graças aos anos que sacrificou para defender a vida dos outros. O nome de Damares – cotado para assumir o Ministério de Direitos Humanos – podia até ser desconhecido pelo jornalismo preguiçoso, limitado pela bolha progressista ou padecente de corrosivo preconceito anti-religioso, mas não há um só estado desse país que não tenha recebido, em algum momento, uma palestra de Damares Alves, contando seu dramático testemunho de vida ou alertando pais, igrejas e associações sobre as últimas ameaças à infância e à instituição familiar que eram tramadas no Congresso Nacional ou pelo PT, como o kit gay do MEC de Fernando Haddad.





É natural, portanto, que um número tão significativo de entidades dedicadas aos cuidados com gestantes, aos direitos dos nascituros, à proteção da instituição familiar e tantas outras, com várias motivações sociais, saiam imediatamente em defesa do nome de Damares, uma verdadeira unanimidade nesse meio, e alguém absolutamente capaz de dirigir o ministério.





Leia abaixo a manifestação publicada por esse grupo de entidades, e liderada pela Rede Nacional em Defesa da Vida e da Família. A nota foi publicada neste sábado (01/12) e enviada em primeira mão ao Blog da Vida:









Nota de apoio a Indicação de Damares Alves para o





Ministério dos Direitos Humanos





O mundo experimenta, em 2018, um importante momento no campo da defesa da dignidade da pessoa humana, da reconstrução dos direitos humanos, no combate à barbárie e a banalidade do mal, no restabelecimento da esperança. Parte desse momento é promovido pelas comemorações dos 100 anos do fim da Primeira Guerra Mundial e dos 70 anos da promulgação, pela Assembléia das Nações Unidas, da Declaração Universal dos Direitos Humanos.





O povo brasileiro, na última eleição, de outubro de 2018, rejeitou um partido político que segue uma ideologia autoritária, contrária a dignidade da vida humana e mergulhado em profundas denúncias de corrupção.





Além disso, o povo brasileiro deixou claro que deseja renovação na política, garantia dos direitos humanos fundamentais – como acesso a água potável, saneamento básico, saúde, emprego e segurança –, acesso da população aos bens culturais construídos, ao longo dos séculos, pela humanidade, maior diálogo entre a sociedade e o poder público, renovação da esperança e proteção da vida humana que inicia-se na concepção e só poderá ser extinta por meio da morte natural.





Nesse contexto, as lideranças e movimentos em defesa da vida, movimentos de promoção, defesa da dignidade da pessoa humana e da reconstrução dos direitos humanos no Brasil, APOIAM e CONCORDAM com o nome da advogada Damares Alves para o cargo de Ministra dos Direitos Humanos.





Salienta-se que Damares Alves é mulher, advogada, mãe, tem larga experiência por mais de 20 anos na defesa de populações tradicionais historicamente esquecidas, índios, ciganos, como atua na defesa da vida e da promoção da dignidade da pessoa humana, na defesa da infância, contra a pedofilia, infanticídio, suicídio, a automutilação e o consumo e a possibilidade de liberação das drogas, que tanto tem ceifado a vida dos nossos jovens no Brasil e destruído famílias inteiras.





No contexto dos acontecimentos nacionais e internacionais do ano de 2018, Damares Alves representa a proteção da vida humana, da concepção a morte natural, a garantia dos direitos humanos fundamentais, a defesa da dignidade humana, a reconstrução dos direitos humanos, o espírito de renascimento da esperança e da fraternidade que caracterizam a sociedade que desejamos ter.





Assinam essa nota as seguintes lideranças e movimentos,









1. Rede Nacional em Defesa da Vida e da Familia

2. Rede Jovem – Geração Pró -Vida – Brasil

3. Rede Nacional Pró-Vida e Pró-Família – DF

4. Movimento Nacional da Cidadania pela Vida – Brasil Sem Aborto

5. Associação Guadalupe – São José dos Campos – SP

6. MOVIDA – Movimento em favor da vida e da não violência – Fortaleza – CE

7. Movimento Evangélicos pela Vida

8. Associação Nacional Mulheres Pela Vida – RJ

9. Movimento Brasil Sem Drogas

10. Movimento Brasil Sem Azar

11. Movimento Direita Piauí

12. Casa Mãe – Associação Pró-Vida Oásis da Imaculada – Centro de Defesa do Nascituro – BH/MG

13. Movimento SOS Vida – SJCampos/SP

14. Comunidade Coração NOVO – RJ

15. Movimento Nacional de Médicos pela Vida

16. Núcleo de Atendimento à Mulher – BH

17. Rede de Atenção à Mulher Gestante – RJ

18. Comissão Arquidiocesana de Promoção e Defesa da Vida – RJ

19. Rede Estadual em Defesa da Vida e da Família – AL

20. Rede Estadual em Defesa da Vida e da Família – RJ

21. Rede Estadual em Defesa da Vida e da Família – SE

22. ONG SOL – PE

23. Comunidade Eucarística Missão És Fiel – Pró-Vida Paraíba

24. Instituto de Cosmovisão Judaico-Cristã

25. Aliança Brasileira de Apoio aos Ciganos – ABRACI

26. Instituto de Cosmovisão Bíblica

27. World Bioethics Alliance

28. OMIR – Organização das Mulheres Indígenas de Roraima

29. Associação Voz no Deserto contra a Perseguição Religiosa

30. Associação Missionária de Defesa da Liberdade Religiosa Indígena Servos do Senhor

31. A Ordem dos Pastores Batistas do Brasil – Seção Goiás

32. Parlamento & Fé Global

33. INTESI – Instituto de Estudos Independentes

34. Brazil4Life

35. Grupo Brasil-Israel

36. Movimento Indígena a favor da Vida

37. Aliança de Pastores de Teresina – PI

38. Grupo de Ação Política – União Nacional dos Estudantes Cristãos

39. ATINI – Voz pela Vida

40. Associação Nacional Pró-Vida e Pró-Família

41. Associação dos Dirigentes Cristãos

42. Instituto Conservador de Brasília

43. Patriota Diretório Regional – DF

44. Casa da Gestante – PE

45. Rede Nacional Infância Protegida

46. Ministério Família Real – Blumenau – SC

47. Associação de Médicos Católicos de Brasília – DF

48. Núcleo Pró-Vida – Diocese de Nova Friburgo – RJ

49. Núcleo de Planejamento Natural da Família – NUPLAFAM – Diocese de Nova Friburgo – RJ

50. Rede Estadual de Ação pela Família – MG

51. Comunidade de Vida Theotokos de Piracicaba – SP

52. Grupo Geração Pró- Vida de Rio Claro – SP

53. Instituto Rota Israel

54. Instituto Eurípedes Barsanulfo – PI

55. Movimento de Olho no Livro Didático

56. Nurses for Life of Delaware

57. Igreja Batista Koinonia –DF

58. Associação de Parlamentares Evangélicos do Brasil – APEB

59. Instituto Vida Nova – DF

60. Conselho de Pastores Evangélicos – DF

61. União dos Juristas Católicos de São Paulo

62. Rede Católica News –RJ

63. SINDICOMLEGIS – Sindicato dos Servidores Comissionados do Congresso Nacional

64. Missão Ágape – Petrópolis – RJ

65. Assembleia de Deus Ministério da Vila Nova

66. Missão Abraão

67. Comitê Pró-Vida e Pró-Família de Ariquemes-RO

68. Associação Pátria Brasil

69. CIMEPAR – Conselho de Pastores do Sul de Minas

70. Igreja Batista Nacional Bereana – PI

71. Instituto de Políticas Governamentais do Brasil – IPG

72. Casa Mãe – Associação Provida O

73. Associação Cultural Padre Pedro Stepien – DF

74. Movimento Rua Brasil nas Ruas

75. ACONS – Associação Nacional de Conservadores

76. Movimento Avança Brasil

77. Movimento O Brasil Despertou

78. Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo

79. Movimento Cristão de Conscientização Política

80. Convenção Evangélica Interdenominacional do Brasil – CEIB

81. Comunidade Jesus Menino – Petrópolis-RJ

82. Instituto Brasileiro Pró-Cidadania – Recife-PE

83. Igreja Assembleia de Deus Bela Vista – Fortaleza -CE

84. Comitê Estadual Brasil Sem Aborto – Piauí

85. Igreja Apostólica Kadesh – Barretos –SP

86. Igreja O Brasil para Cristo – Barretos – SP

87. Igreja Nova Geração Cristã – Barretos – SP

88. Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa – ADCE

89. Associação Cristã Amigos Brasil – Israel – (HAVERIMBRIL) – Aparecida de Goiânia-GO

90. ONG Ecoando a voz dos Mártires – RJ

91. Movimento Legislação e Vida – SP

92. Rede Nacional em Defesa da Vida e da Família – Piauí

93. Movimento Mulheres com Bolsonaro

94. Rede Estadual em Defesa da Vida e da Família – Acre

95. Rede Estadual em Defesa da Vida e da Família – Rondônia

96. Rede Estadual em Defesa da Vida e da Família – Bahia

97. Rede Estadual em Defesa da Vida e da Família – Joinville –SC

98. Rede Municipal em Defesa da Vida e da Família – Campina Grande – PB

99. Movimento Brasil pela Vida

100. Rede Municipal em Defesa da Vida e da Família – Mossoró – RN

101. Frente Liberal e Conservadora do Acre

102. FENASP – Fórum Evangélico Nacional de Ação Social e Política

103. ILAC – Instituto dos Liberais do Acre

104. AMEACRE – Associação dos Ministros Evangélicos do Acre

105. APEC – Aliança Pró Evangelização das Crianças

106. Movimento Brasil VIVO sem Aborto – Cascavel –PR

107. Associação 2=1 MMI Brasil – Ministério Internacional do Matrimônio

108. SODIUR – Sociedade de Defesa dos Índios Unidos de Roraima

109. Conselho de Pastores de Pernambuco

110. Coletivo Negro CISgênero do Brasil

111. OMER – Ordem dos Ministros Evangélicos em Roraima

112. OMEAM – Ordem dos Ministros Evangélicos do Amazonas

113. Movimento DIREITA DF

114. Frente Parlamentar de Cooperação e Amizade Brasília Brasil e Israel da Câmara Legislativa do Distrito Federal

115. Projeto Clamor pelo Brasil – DF

116. CONAE – Confederação Nacional de Evangélicos

117. Centro Educacional e Cultural no Brasil – Goiânia – GO

118. Casa Pró-Vida Mãe Imaculada – Curitiba (PR)









Um grupo de médicos também fez questão de acrescentar seus nomes à lista de apoio. São eles:









01. Fábio Brito Braga – CRM-SP 179740 / CRM-MG 75523





02. Lucas Lago Borges – CRM-BA 29513





03. Ubatan Loureiro Júnior – CRM-DF 5557





04. Eliane de Oliveira Ferreira – CRM-CE 3584





05. Claudia Vieira Ramos – CRM-RJ 53440-9





06. Ana Lucia Quirino de Oliveira – CRM-DF 9695





07. Maria Cristina A de Paiva – CRM-ES 2633





08. Patrícia Ribeiro Pinto Furieri – CRM-ES 7154





09. Marli Virginia Gomes Macedo Lins e Nobrega – CRM-DF 5249





10. Mylene Gomes Negrão – CRM 10.674





11. Nilcimar do Amaral Monteiro – CRM 52 51258-9





12. Marilia de Siqueira – CRM 37530





13. Jaqueline Alvarenga Rocha – CRM-ES 5888





14. Alba Valéria Lopes – CRM-ES 5031





15. Gléssia Mattar Pereira de Castro – CRM-ES 2837





16. Luisa Cardoso – CRM ES 13444





17. Raphael Camara – CRM-RJ 5271147-0





18. Claudio Freitas – CRM-DF 2990





19. Sâmara Mattar – CRM-ES 15115





20. Paulo Rogério Aguiar – CRM-RS 28215





21. Jorge Cecílio Daher Júnior – CRM-GO 6108





22. Karla Tuanny Fiorese Coimbra – CRM-SP 122.289





23. Cláudio Campos Borges – CRM GO 5894





24. Eliane Fonseca Santos – CRM-PA 5251





25. Maria Julita Palmeira Rodrigues – CRM – DF 6131





26. Cássio Caldato – CRM-PA 7145





27. Maria Ivete Melquíades da Silva – CRM-RJ 5260484-2









Lideranças políticas e religiosas que se uniram ao manifesto





Apóstolo Renê Terra Nova – Líder do M12 no Brasil

Hugo Legal – Deputado Federal (PROS-RJ)

Alan Rick – Deputado Federal (DEM-AC)

Diego Garcia – Deputado Federal pelo Paraná

Eros Biondini – Deputado Federal (PROS-MG)

Celina Leão – Deputada Federal (PP-DF)

Rodrigo Delmasso – Deputado Distrital (PRB-DF)

Roberto de Lucena – Deputado Federal (PV-SP)

Márcio Bittar – Senador da República eleito (MDB-AC)

Ana Caroline Campagnolo- Deputada Estadual eleita – (PSL-SC)





11. Clarissa Tércio – Deputada Estadual eleita (PSC-PE)

Márcio Pacheco – Deputado Estadual pelo Paraná





13. Graça Paz – Deputada Estadual (PSDB-MA)





14. Diogo Ribeiro – Vereador de Cachoeira de Minas – MG





15. Priscila Costa – Vereadora de Fortaleza (PRTB-CE)





16. Elisa Virgínia – Vereadora de João Pessoa (PP-CE)





17. Luciano Vieira – Vereador Mogi Guaçu – SP





18. Luiz Bassuma – Ex-Deputado Federal e Líder Pró-Vida/Pró-Família





19. Professor Ivonaldo Santos – Natal – RN





20. Orley José da Silva – Professor – Goiânia-GO





21. Dr. Guilherme Schelb – Procurador da República, autor de livros e criador do Programa Infância Protegida





22. Rubenita Lessa – Advogada e líder Pró-Vida e Pró-Família- Piauí





23. Rosângela Justino – Psicóloga CRP 01/17.655 – DF





24. Zezé Luz – Cantora católica e Líder Pró-Vida e Pró-Família





25. Hudson Medeiros – Apóstolo do Ministério Brasil de Joelhos – DF





26. Lucas Mendes – Vereador de Santana do Jacaré (PTB-MG)





27. Sara Winter – Ativista e Palestrante Pró-Vida e Pró-Família





28. Flávio Barbosa – Vereador de Santa Rita do Sapucaí (PPS-MG)





29. Pastor José Nilson Soares Frota Neto – Igreja Assembleia de Deus Bela Vista -CE





30. Reverendo Alberto Thieme – Movimento Defesa Hétero





31. Pastor Pedro Ribeiro – Deputado – CE





32. Dr. Miguel Nagib – Procurador do Estado





33. Helena Dualibe – Deputado Estadual eleita (Solidariedade-MA)





34. Prof. Hermes Nery – Jornalista e Líder Pró-Vida e Pró-Família





35. Evandro André da Silva – Pastor da Igreja do Evangelho de Cristo – Ribeirão Preto





36. Deputada Rosinha da Adefal – Presidente da Associação de Deficientes de Alagoas, ex-Secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ex-Secretária dos Direitos da Mulher e Cidadania





37. Fred Estrela – Líder Pró-Vida e Pró-Família – AL





38. Gabriel Assis dos Santos, Presidente do PATRIOTA Jovem –DF





39. Frederico Pontes – Presidente da ACONS





40. Milton Lopes Jr – Pastor da Igreja Apostólica Kadesh-SP





41. Elitom Carlos – Pastor da Igreja O Brasil para Cristo – SP





42. André Luiz – Pastor da Igreja Nova Geração Cristã-SP





43. Wambert Gomes Di Lorenzo – Vereador de Porto Alegre-RS





44. Profa. Suelene Balduíno Nascimento – Pastora do Ministério INSEJEC-DF





45. Mônica Bustamante Monti Braga – Jacareí – SP





46. Kelly Bolsonaro – 1ª Suplente Deputada Distrital (PRP-DF)





47. Marcel Alexandre –Vereador de Manaus (MDB-AM)





48. Apóstolo Jonas – Ministério Internacional Belém – Natal-RN





49. Onésimo Martins de Castro – Professor Pesquisador ICED/UFOPA





50. Paulo Fernando Melo – Presidente do Patriota – DF









Profissionais liberais que aderiram à nota de apoio:





Dr. Danilo Paiva CRO – MA 3699

Dra. Rebeca Melo OAB-DF 24180

Dr. Diogo Fernão Nunes dos Santos de Faro Coelho OAB-DF 49.175

Dr. Nélio Ferreira de Oliveira OAB-DF 46.075









Apoios de outras iniciativas civis:





Site O Catequista





Projeto Vida in Concert





Projeto Maria Visita Isabel





Projeto Me Deixe Viver





Mari Rocha, Cantora





Escola da Fé Arquidiocesana de Olinda e Recife – PE





JORNAL NAÇÃO BRASIL – www.jornalnacaobrasil.com.br









REVISTA SOCIEDADE MILITAR – www.sociedademilitar.com.br





O PESADELO DOS POLITICOS www.opesadelodospoliticos.com.br





CAFÉ COM INTELIGÊNCIA – cafecominteligencia.blogspot.com/





REDE CATÓLICA NEWS





Marcelo Rodrigues, Historiador e Jornalista





YOUTUBER BENEDITO DA VOZINHA





Mary Lucy Paiva de Moura Deschamps CRP 05/43962





Teresa Cristina Bevilacqua – Advogada da União OAB-RJ 30.742









Outras entidades religiosas que se uniram ao manifesto:





1) SINAGOGA SEM FRONTEIRAS- ENTIDADE JUDAICA, SEDE EM SP.





2) ORA BRASIL (ASSEMBLEIA SOLENE NO CONGRESSO NACIONAL) SEDE EM BRASÍLIA.





3) CONFCAP ( CONSELHO FEDERAL DE CAPELANIA) SEDE EM BRASÍLIA/DF.





4) COMUNIDADE JUDAICO MESSIÂNICA (BETSHALOM) AMAZÔNIA/BRASIL, SEDE EM MANAUS.





