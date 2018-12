700% - IVO GOMES CONSEGUE APROVAÇÃO DO SEU PROJETO DE LEI QUE AUMENTA OS VALORES DO IPTU

Não foi como queria os vereadores da oposição da Câmara de Sobral, e por 12 a 8 foi aprovado na noite de segunda-feira (3), os novos valores para a cobrança de IPTU de Sobral.





Dr. Júnior Balreira e Sargento Ailton ainda tentaram através de discursos convencer os vereadores Paulão, Rogério Arruda, Cleiton Prado, Joaquim Feijão, Alessandra Ponte, Cumpady Bony, Camilo Motos, Romário Araújo, Itamar Ribeiro, Socorro Brasileiro e Dr. Estavão, que caso votasse a favor do Projeto de Lei que altera os preços e eleva para mais de 700% os valores a serem cobrados na taxa do IPTU e com uma plateia lotada, trará um prejuízo grande para os proprietários de terrenos e imóveis. Mas os discursos não convenceram a bancada que disse sim ao projeto de autoria do prefeito Ivo Gomes.





Os novos valores, farão parte dos sobralenses a partir de 2019, com escala de percentual para os próximos quatro anos que pode aumentar em 700%..