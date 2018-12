A "PENEIRA" DO FLAMENGO EM SOBRAL FOI SUCESSO TOTAL

Nos dias 30/11 e 1/12 do corrente, foi realizada na cidade de Sobral uma peneira do Clube de Regatas do Flamengo.



O evento foi articulado e organizado pelos profissionais:



- Lucinho, ex-atleta e idealizador da peneira em Sobral;

- Gleison Lima, Professor de Educação Física;

- Flávio, Professor de Educação Física;

- Demair, ex-atleta do Guarany de Sobral;

- Juninho, auxiliar técnico;

- Mordomo do Guarany de Sobral;

- Erisson Matias, Coordenador técnico das categorias de base do Clube de Regatas do Flamengo.





Seis atletas foram avaliados com capacidades técnicas para serem submetidos a testes avaliativos em equipes de base da capital cearense.





Lucinho, um dos organizadores do evento, agradece o apoio de todos os patrocinadores envolvidos no evento.





Confira os flashes da "peneirada":