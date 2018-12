Acadêmica do UNINTA recebe premiação por trabalho acadêmico

A acadêmica do 5°semestre do curso de Psicologia UNINTA, Leidiane Carvalho de Aguiar, recebeu uma premiação no evento “Outros Olhares: Ofício de Educar 2018”, promovido pela Prefeitura de Sobral no mês de outubro, na Universidade Federal do Ceará (UFC).





Por meio da disciplina de “Políticas Públicas”, precisamente políticas educacionais e sob orientação da professora Ana Mara Farias de Melo, a discente desenvolveu um trabalho com o tema: “Vivências na educação inclusiva: relato de experiência de cuidadora educacional”, onde recebeu uma comenda por destaque de sua pesquisa.





De fevereiro a novembro de 2018, a estudante fez estágio em uma escola pública como cuidadora educacional, trabalhando com adolescentes entre 12 a 14 anos, conseguindo ampliar seus estudos e desenvolver o trabalho como relato de experiência, promovendo excelentes resultados.





Leidiene comentou o significado de sua participação. “Pra mim foi de crucial importância estar no evento e poder fomentar de forma agregadora tanto no meu percurso acadêmico como pessoal. Dando ênfase à experiência de recebimento do prêmio, me sinto contemplada por promover conhecimento e este afetar de modo construtivo outras pessoas”, afirmou.