Acadêmico do UNINTA participa de Estágio-Visita na Câmara dos Deputados

O acadêmico Dimas Cisne, do curso de Direito do Centro Universitário Inta (UNINTA) participou, durante os dias 03 a 07 de dezembro, do Programa Estágio-Visita de Curta Duração da Câmara dos Deputados, em Brasília.





Nesta edição, que recebeu 56 estudantes de Direito de vários lugares do Brasil, o Estágio-Visita abordou temas como a Violência contra a Mulher, Feminicídio e Reforma Política.





Dimas ressaltou a oportunidade como forma de aprendizado. “O Programa permitiu que pudéssemos, de forma intensiva, participar de atividades que propiciam o conhecimento teórico e prático sobre o Poder Legislativo Brasileiro, em especial, sobre a Câmara dos Deputados. Nesse sentido, pudemos conhecer o cotidiano da instituição, o papel do Legislativo, e o trabalho dos Deputados Federais.”





O Programa Estágio-Visita de Curta Duração, que existe desde 2003, oferece para os estudantes palestras, debates, visitas, vivências e simulações que possibilitam o desenvolvimento de conhecimentos sobre democracia e o papel do Legislativo e de habilidades necessárias ao exercício da cidadania.