ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL É REGISTRADO EM SANTANA DO ACARAÚ (CE 232)

Um grave acidente de trânsito aconteceu na manhã desta quarta-feira (26), na CE 232, na rotatória sentido Mirim/Parapuí/Santana do Acaraú. Uma motocicleta colidiu com um veículo Fiat Uno, levando os condutores da moto ao chão. Tamanho foi o impacto da batida, que levou a óbito no local o passageiro da moto, que segundo informações é um adolescente de apenas 15 anos. O jovem reside na localidade de Contendas, interior do município de Santana do Acaraú. O condutor da motocicleta foi levado para o hospital da cidade e encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia em Sobral em estado grave.





Uma equipe da Perícia Forense esteve no local, realizou os trabalhos periciais e encaminhou o corpo do adolescente para ser necropsiado no IML de Sobral.





Até o momento não se sabe as causas reais do acidente.