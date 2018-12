ACIDENTE DE TRÂNSITO DEIXA DOIS JOVENS MORTOS EM SÃO BENEDITO/CE

Um acidente envolvendo duas motos deixou dois jovens mortos na madrugada deste domingo (09), em São Benedito.

O fato ocorreu por volta das 03h00 na CE 187 (saída de São Benedito para o Distrito de Inhuçú). As vitimas foram identificadas como Willian de Sousa Oliveira, 24 anos, que conduzia uma moto Honda Titan e Francisco Leônidas Azevedo Marques, 24 anos, o qual conduzia uma moto Honda Biz.





De acordo com informações colhidas no local, teria ocorrido uma colisão entre as motos causando a queda dos condutores.





Willian de Sousa veio a óbito no local e Francisco Leônidas ainda foi socorrido por populares para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), mas não resistiu e faleceu momentos depois.





Policiais do Destacamento de São Benedito e Policia Rodoviária Estadual estiveram no local do acidente.





Os corpos foram levados para o IML de Sobral pela equipe da Perícia Forense.





Com informações de Ibiapaba 24 hs