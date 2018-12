Adolescente sofre tentativa de homicídio ao cortar o cabelo; confira o vídeo

Ele estava em um salão de beleza quando foi abordado por um homem armado. Ação foi filmada

Um adolescente de 13 anos foi baleado na noite desta sexta-feira (30), no bairro Bom Jardim, em Fortaleza, enquanto estava em um salão de beleza cortanto o cabelo.





A tentativa de homicídio foi filmada em um vídeo que era feito para as redes sociais do estabelecimento comercial.





Na ação é possível ver que o garoto estav conversando com dois amigos, quando um homem entrou no local e atira contra ele. O menor foi atingido por seis disparos. O suspeito fugiu em seguida. As outras pessoas que estavam no salão não foram atingidas.





O adolescente foi socorido pelo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Instituto Doutor José Frota (IJF) para passar por procedimento cirúrgico. Ainda não foi informado qual o estado de saúde do jovem.

