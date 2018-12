ADOLESCENTES SÃO APREENDIDOS QUANDO TENTAVAM ARREMESSAR DROGAS, CACHAÇA E TANAJURA PARA DENTRO DA CADEIA DE TIANGUÁ

Policiais da Força Tática realizaram a apreensão de dois adolescentes na tarde deste sábado (08), quando tentavam arremessar objetos para dentro da Cadeia Pública de Tianguá.





O fato ocorreu por volta das 16h30 quando os PMs realizam patrulhamento no Bairro do estádio e ao passar próximo a cadeia pública abordou dois indivíduos de 15 e 17 anos que estavam em atitude suspeita. Ao proceder uma busca pessoal foi encontrado com eles maconha, crack e cocaína. O que mais chamou a atenção foi que eles estavam com 4 garrafas de 500ml de cachaça e 4 pacotes com tanajuras que seriam usadas como aperitivo para os presos.





O material foi apreendido e os infratores foram conduzidos a Delegacia e Tianguá, onde foram apresentados ao Delegado Dr. Anastácio, sendo em seguida realizado os procedimentos por tráfico de drogas.





Após a realização do procedimento a dupla foi liberada e já deve estar fazendo o mesma coisa novamente.





(Ibiapaba 24 horas)