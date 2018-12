Agentes Penitenciários do Grupo de Operações Regionais (GORE), realizaram uma vistoria na tarde de ontem (21), na Cadeia Pública de Varjota, apreendendo um vasto material ilícito no interior da unidade prisional: celulares, chips e cossocos. Os Agentes encontraram a escavação de um túnel na área de banho do sol, evitando uma fuga.

(Sobral 24 horas)