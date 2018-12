ALUNOS DA UVA PROMOVEM MUTIRÃO DE LIMPEZA NA COMUNIDADE SERROTE DO PIABA

No dia 1 de dezembro, alunos da Universidade Estadual Vale do Acaraú promoveram um mutirão de limpeza na Comunidade do Serrote do Piaba. Os estudantes fazem parte de um projeto de extensão da universidade chamado Time Enactus UVA Sobral, que têm por objetivo implementar ações empreendedoras em comunidades locais, promovendo a autogestão nas áreas social, ambiental e econômica. Tal projeto, reúne alunos de diversos cursos da universidade e vem atuando junto à comunidade a mais de 1 ano . A ação foi uma das várias atividades propostas pelo Projeto SerTão Sustentável, que é desenvolvido entre alunos da universidade e a comunidade, que busca investir em ações delineadas nas boas práticas de produção de alimentos, consumo consciente, empreendedorismo social e a preservação ambiental. Ao ver a problemática da comunidade quanto ao descarte e a queimada de lixo, os estudantes promoveram um mutirão de limpeza e conscientização junto aos moradores locais, realizando coleta de lixo em diversos pontos de acúmulo na comunidade, incentivando os residentes a realizar o devido descarte e falando sobre os malefícios da prática da queimada de lixo, prática muito comum da comunidade. Esse acúmulo, decorre da ineficiência da coleta de lixo, serviço este que ainda não ocorre regularmente na comunidade. A ação, que contou com o auxílio da Casa de Retiro Mãe da Divina Providência, uma das parceiras do time, mostra a importância da ação conjunta entre diversas partes da sociedade na busca pela efetivação dos seus maiores direitos.