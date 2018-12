André Costa tira férias e pode não voltar ao comando da SSPDS

Como já estava programado, o secretário da Segurança Pública e Defesa Social, André Costa, inicia período de férias, a partir de amanhã (terça-feira, 11). Os chefes de unidades militares foram comunicados.





Porém, a ação malsucedida da Polícia Militar na abordagem aos assaltantes em Milagres que acabou na morte de oito bandidos e seis inocentes tirou o sono de André Costa.





Além da desastrada ação, pesa contra André os números da violência no Ceará. E assim, é dada como certa que, sua volta ao comando da SSDS será muito difícil. Deve voltar para a Polícia Federal, onde é delegado concursado.





No palácio é notório que o próprio governador Camilo Santana ao lado do chefe de gabinete, Élcio Batista, assumiram o controle do caso de Milagres.





No relatório preparado pela polícia e entregue ao governador, o comando da operação afirma que nunca os bandidos usaram reféns como escudos humanos. Os bandidos usavam reféns após os assaltos.