BANDIDOS ATIRAM EM ÔNIBUS QUE TRANSPORTAVA FUNCIONÁRIOS DA GRENDENE

No início da manhã de hoje (21), por volta de 05:00h, no bairro Barragem, distrito de Jaibaras, um ônibus que transportava funcionários da empresa Grendene, foi atacado por criminosos armados de revólver em uma motocicleta. Os elementos tentaram interceptar o ônibus, mas por perícia do motorista, não conseguiram.





Os bandidos efetuaram vários disparos em direção ao ônibus, atingindo-o no para-choque traseiro. Felizmente, ninguém ficou ferido.





Com informações do portal Tiro e Queda

Foto ilustrativa