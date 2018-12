BARBÁRIE: corpo de uma garota é encontrado dentro de um canal em Maracanaú

Mais uma mulher foi morta no Ceará, totalizando 442 assassinatos do gênero no estado em 2018. Foi o quarto caso do mês de dezembro e aconteceu na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF),monde, na manhã de terça-feira (4), o corpo de uma jovem foi encontrado com marcas de violência dentro de um canal, no Município de Maracanaú.





O caso foi registrado no bairro Boa Vista, onde populares viram o corpo da jovem dentro do canal e comunicaram o fato à Polícia. Rapidamente, patrulhas do 12º BPM foram mobilizadas para atender à ocorrência. Populares disseram que ela se chamava Vitória. No entanto, a identificação não foi ainda formalizada e o corpo permanece na Coordenadoria de Medicina Legal (Comel), da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), em Fortaleza.





O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) foi também mobilizado para a ocorrência. Uma equipe do Núcleo de Busca e Salvamento Major Rosana Busson fez o resgate do cadáver. Segundo constatou a Perícia, no corpo da jovem havia marcas de violência e ela estava semidespida, o que levou a Polícia a suspeitar que a vítima possa ter sofrido abuso sexual.





O caso agora será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DFHPP) junto com a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Maracanaú.





Outros casos





Entre os dias 1º e 4 de dezembro, quatro mulheres foram assassinadas no Ceará, enquanto em novembro o número de homicídios do gênero chegou a 41.





Na noite de sábado (1º), a jovem Andreza de Oliveira Freitas, 22 anos, foi morta, a tiros, dentro de casa, no Distrito de Juatama, em Quixadá, no Sertão Central (a 154Km de Fortaleza).





Em Santa Quitéria (a 230Km de Fortaleza), Carliane Barbosa Teixeira, 34 anos, acabou assassinada a facadas pelo companheiro, Elias Possidônio Farias, 36, na saída de uma festa, na manhã de domingo, na Fazenda Jardim, na zona rural. O acusado foi preso em flagrante e levado para a Delegacia Regional de Polícia Civil de Canindé.





Uma mulher, identificada apenas por Kelma, foi assassinada a pedradas em Fortaleza, na noite de domingo, na zona Leste da Capital. O crime ocorreu na Rua Clóvis Arrais Maia, no bairro Vicente Pinzón, na zona Leste de Fortaleza. A Perícia comprovou que a vítima foi morta a pedradas.





(Blog do Jornalista Fenando Ribeiro)