BRASÍLIA-DF: WELLINGTON MACEDO ENTREGA RELATÓRIO DOS MAUS-TRATOS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE SOBRAL

O Repórter Wellington Macedo entregou na manhã desta quinta-feira, dia 06, do relatório dos maus-tratos contra crianças e adolescentes. As investigações sobre os estupros, assédio sexual contra crianças, os maus-tratos psicológicos praticados por diretoras, coordenadoras e professoras dentro das escolas municipais de Sobral, não ficarão impunes. Foi entregue a relação dos nomes de 59 diretoras, algumas coordenadoras do 2º, 5º e do 9º ano fundamental, inclusive nomes daquelas que tem conhecimento dos crimes e são omissas, não colaborando e até tentando acobertar os maus-tratos, incluindo também o bullying “terrorismo” praticados violentamente contra adolescentes das escolas, já confirmados nas escolas Maria do Carmo Andrade, Mocinha Rodrigues, Antônio Custódio de Azevedo, além de outras que futuramente será do conhecimento de todos.