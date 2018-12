Ceará é um dos Estados mais violentos do Brasil, destaca mídia estrangeira sobre mortes em Milagres

Veículos internacionais mostram as cenas da tentativa de assalto ao banco no Cariri.

O ataque a banco em Milagres, no Cariri, com saldo de 12 mortos, teve repercussão internacional, nesta sexta-feira (7), com ênfase na informação de que o Ceará é um dos estados mais violentos do País, em meio ao início da alta estação turística.





O site da ABC, famosa rede de TV norte-americana, destacou o caso com a manchete "12 mortos em tentativa de roubo a banco, tiroteio policial no Brasil" e a imagem dos explosivos apreendidos na cidade cearense.





A ABC citou ainda texto produzido pelo G1, em que o prefeito de Milagres, Lielson Macedo Landim, diz que os reféns foram executados pelo grupo criminoso e não foram mortos pelos tiros da Polícia.





A reportagem também menciona declaração do Secretário de Segurança Pública do Ceará, André Costa, de que foram mortos seis homens responsáveis pelos ataques.





A TV americana contextualizou o texto dizendo que o Brasil é campeão mundial em número de homicídios. "O Ceará é um dos estados mais violentos do Brasil", informou a ABC.

Nos EUA, a CBS, rede televisiva, também enfatizou que o "Ceará é um dos estados mais violentos do Brasil". O site da CBS mostrou imagem dos corpos das vítimas sendo carregados pela equipe forense.

A rede britânica BBC também noticiou o caso em seu site, localizando a cidade de Milagres em um mapa, citando a prisão de dois suspeitos e destacando a estratégia do bando de bloquear uma rodovia e de tomar a família em um veículo como refém.

Já a TV árabe Al Jazeera também localizou o crime no Ceará, apresentado como "um dos estados mais violentos do Brasil" e reproduziu fala do secretário André Costa de que dois suspeitos foram presos.

O tabloide inglês Mirror deu ampla cobertura do caso, publicado, em seu site, diversas imagens relacionadas ao crime, como a postagem no Twitter da conta @semiramysG, que relatou a "Madrugada de Terror em Milagres" e publicou imagens da destruição.

A revista americana "Newsweek" usou uma imagem do telejornal da TV Verdes Mares, o CETV 1ª edição, com a movimentação policial na local do crime, para ilustrar sua reportagem, em que detalhava que o "Ceará é o terceiro Estado com maior número de homicídios no Brasil". "Devido à sua localização geográfica no Brasil, o Ceará se tornou uma cobiçada passagem para o tráfico de drogas entre a Europa e a América do Sul", mencionou a publicação.