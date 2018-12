Colisão deixa três mortos em Ubajara. Feriadão já teve 7 óbitos em acidentes

Os três rapazes trafegavam em motocicletas quando foram colhidos por um carro.



Um grave acidente de trânsito deixou três pessoas mortas e uma quarta ferida no fim de semana, na antevéspera do Natal. O desastre aconteceu na madrugada deste domingo (23), na rodovia estadual CE-187, estrada que liga os Municípios de Ubajara e Ibiapina, na Região da Serra da Ibiapaba (a 329Km de Fortaleza). Três jovens que trafegavam em duas motocicletas sofreram graves lesões quando foram colhidos por um veículo. Um quarto ferido está hospitalizado.





Os três jovens que morreram no desastre foram identificados pela Polícia Militar como Anderson Pereira Alves, 22 anos; e Oséias Matias de Souza, 20 anos, ambos naturais de Tianguá e que morreram no local do desastre. A terceira vítima fatal foi Elvis Santos de Melo, 27 anos, natural de Ubajara. Ele ainda chegou a ser socorrido para o hospital de Ubajara, mas não resistiu e faleceu ainda na Emergência.





O quarto ferido no desastre foi identificado como Antônio Eudes Fernandes Ferreira, 22 anos, que foi levado para o hospital com fraturas nas duas pernas e em um dos braços.





Patrulhas do Batalhão do Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE) estiveram no local do desastre e acionaram as equipes da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) para a realização de levantamentos no local da colisão. Segundo testemunhas, as duas motos ocupadas pelos quatro rapazes foram colhidas na parte traseira pelo veículo em alta velocidade.





Mais casos





Outras quatro pessoas morreram em diversos acidentes registrados também no fim de semana:





Na rodovia estadual CE-085, na localidade de Barbalho, em Trairi (a 130Km de Fortaleza), uma colisão envolvendo um automóvel e uma bicicleta matou o ciclista Jocélio Simplício Agrela Braga, 43 anos. NO mesmo Município, um capotamento de veículo na Praia do Mundaú, resultou na morte do guiador Antônio Aureliano Gaspar.





O jovem Félix Alex da Costa, 22 anos, morreu em um acidente ocorrido na rodovia estadual CE-362, no Município de Massapê (a 244Km de Fortaleza). Duas motocicletas colidiram, segundo a Polícia.





Outro acidente deixou um morto na CE-371, no Município de Palhano (a 153Km da Capital) na tarde da última sexta-feira (21), por volta de 17h15.