Confira as datas de pagamento e a tabela de valores do IPVA em 2019

As datas e a tabela de valores para pagamentos do IPVA 2019 (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) foi divulgada pela Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará (Sefaz) no Diário Oficial nesta quinta-feira. Os valores podem ser pagos à vista ou em até cinco parcelas.





Quem decidir pagar o imposto em uma única parcela até o dia 31 de janeiro terá um desconto de 5% do valor. No entanto, o pagamento pode ser realizado até 8 de fevereiro de 2019 sem desconto ou acréscimo.





Para veículos de até 125 cilindradas, como ciclomotores, motonetas, motocicletas e triciclos, o IPVA foi reduzido em 50%, caso não haja nenhuma infração de trânsito registrada em 2018.