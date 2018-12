Confronto entre facções criminosas mata dois adolescentes e deixa três feridos em Fortaleza

A polícia acredita que até um fuzil 7.62 tenha sido utilizado no tiroteio.

Um confronto entre membros das facções criminosas Comando Vermelho (CV) e Guardiões do Estado (GDE) deixou ao menos dois adolescentes mortos e outras três pessoas feridas, no Conjunto Barreiras, no bairro Cidade 2000, em Fortaleza, em pleno meio-dia desta quinta-feira (6). A polícia acredita que até um fuzil 7.62 tenha sido utilizado no tiroteio.





De acordo com o comandante de Policiamento da Capital (CPC), major Rômulo Cavalcante, membros de uma facção chegaram armados à Rua Vitória da Conquista, com o objetivo de matar os rivais, que revidaram. A reportagem apurou que a área onde aconteceu o tiroteio é dominada pela GDE.





As três pessoas que ficaram feridas foram socorridas e levadas a uma unidade de saúde sob a escolta da Polícia Militar. O trio é suspeito de também ter efetuado disparos de armas de fogo e será intimado pela polícia após se recuperarem dos ferimentos.





O major Rômulo acrescentou que os criminosos deixaram, no local do tiroteio, um carregador que comporta 20 munições de fuzil 7.62 e cápsulas de pistola Ponto 40. A Polícia está no local levantando informações sobre o confronto.