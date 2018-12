Controlador geral de Disciplina deve comandar a nova pasta do Sistema Penitenciário do Ceará

Delegado licenciado da Polícia Civil no Estado do Amazonas, e atualmente respondendo pela Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e do Sistema Penitenciário, Rodrigo Bona, segue os passos da atual secretária da Justiça e Cidadania, Socorro França, ex-controladora-geral. Bona deverá ser o titular da nova pasta a ser criada para a segunda gestão do governador Camilo Santana (PT) , a Secretaria de Administração Penitenciária.





A Pasta deixará de ser SEJUS, e passará a ser SEAP devido à reestruturação organizacional do estado, anunciada na tarde da última terça-feira (11) pelo próprio pelo governador Camilo Santana.





Bona, que tem perfil disciplinador e de muita rigidez, é conhecedor da máquina administrativa, tem a confiança do governador e a chancela da secretária Socorro França, umas das responsáveis pela vinda em 2015 do delegado, que atuava em Manaus, para ocupar a vaga deixada por ela na CGD.





Superlotação e facções





O novo secretário terá muito trabalho para conduzir a administração carcerária, que tem sido um dos grandes gargalos na gestão de Camilo, por conta da problemática da superlotação e o domínio das facções nas unidades prisionais do Ceará.





Outro ponto que vai necessitar bastante habilidade do novo secretário é o que trata da construção do organograma da SEAP, que certamen te terá reivindicação dos servidores no sentido de também discutirem as mudanças.