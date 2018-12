Criança anda 8 quilômetros até escola em castigo por bullying em ônibus

A menina foi suspensa do ônibus escolar por três dias após praticar bullying, então o pai a fez caminhar até o colégio; o caso ocorreu em Ohio, nos EUA.

Uma garota de 10 anos de idade percorreu a pé oito quilômetros de casa até a escola em Ohio, nos Estados Unidos, como castigo imposto pelo pai após a garota sofrer uma suspensão. Após fazer bullying com um colega de colégio pela segunda vez no transporte escolar, a garota foi suspensa do ônibus por três dias.





"Minha filha chegou pra mim e disse 'pai, você vai precisar me levar pra escola', depois explicou que tinha sido suspensa", afirmou o pai, em vídeo divulgado em rede social. No vídeo, o pai mostra a filha caminhando à margem de uma estrada, enquanto ela segue em um veículo.





Bullying é inaceitável. Isso é minha pequena tentativa de parar isso em minha casa", afirmou o pai, defendendo o castigo da filha. "Eu sei que muitos pais não vão concordar com isso e é o certo. Estou fazendo o que eu sinto que é certo para ensinar minha filha", continuou.





O vídeo postado no Facebook tem 15 milhões de visualizações e milhares de comentários; alguns defendem e outros criticam a postura do pai.

Via Diário do Nordeste