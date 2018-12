Criança de 8 anos é baleada e homem morre em tiroteio no Maracanaú/CE

Uma mulher e outros três homens também foram atingidos pelos disparos.

Um tiroteio resultou na morte de um homem e deixou cinco pessoas feridas, entre elas uma criança de apenas oito anos, na tarde deste sábado (1º), no bairro Pajuçara, em Maracanaú.





O caso aconteceu na Av. Doutor Mendel Steibruch, uma área central e bem movimentada do bairro.





Segundo a polícia, um suspeito armado chegou a um estabelecimento comercial em uma motocicleta e efetuou vários disparos. Um homem identificado como Elienai dos Santos Viana, de 25 anos, foi atingido e não resistiu aos ferimentos.





Uma mulher, três homens e a criança foram socorridos para unidades hospitalares da região por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Samu. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado.





Em nota, a Polícia Militar do Ceará informou que realiza buscas pela região com o objtivo identificar e prender o autor do crime.





Fonte: Diário do Nordeste