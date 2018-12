Curso de Farmácia UNINTA realiza X Semana

Entre os dias 28 e 30 de novembro o curso de Farmácia UNINTA coordenado pela Profa. Ma. Olindina Ferreira Melo, realizou a sua X Semana, que teve como tema principal o Trabalho do Farmacêutico dentro da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).





Os convidados da X Semana foram farmacêuticos peritos da Pefoce, que trouxeram a realidade das perícias, contando suas experiências e a importância da atuação desses profissionais dentro do órgão. As palestras apresentaram dados e levantaram discussões em torno de produtos que poderiam ser usados para os exames toxicológicos. Em alguns momentos foram promovidos também jogos de perguntas e respostas dos palestrantes para os discentes.





De acordo com a coordenadora do curso, Profa. Ma. Olindina Ferreira Melo, a importância desses eventos científicos para os discentes é “trazer um momento de discussão sobre a prática da profissão que foi escolhida por eles, sempre. O tema deste ano referente a Perícia Forense trouxe a atuação do profissional e os desafios das análises clínicas e toxicológicas”, finalizou.





Os temas abordados nas atividades da semana foram Perícia Forense no Estado do Ceará, Atuação do farmacêutico na Perícia Forense, Revelação de Impressões Digitais, Medicina Legal: A Ciência do Corpo Humano a Serviço da Justiça, Papel da Perícia Forense em Casos de Pessoas Desaparecidas e Pacientes Desconhecidos, e Toxicologia Forense.