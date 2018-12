Curso de Medicina do UNINTA, em Sobral, conquista nota máxima em seu reconhecimento pelo MEC

O Ministério da Educação (MEC) reconheceu, nesta quinta-feira (06), em publicação oficial, o Curso de Medicina do Centro Universitário Inta (UNINTA), em Sobral, com o conceito máximo de avaliação, a Nota 5. Com a conquista, a medicina do UNINTA supera em seu Conceito de Curso instituições públicas de ensino superior no Estado do Ceará e se equipara aos maiores centros de ensino do Brasil.





O Reconhecimento do MEC utiliza como eixos de avaliação a organização didático-pedagógica, o corpo docente e a infraestrutura do curso, onde são considerados diversos critérios individuais para composição de nota. Em todos estes critérios o UNINTA obteve nota máxima, compondo a nota final.





Dentre os critérios avaliados estão as políticas institucionais de ensino, pesquisa e extensão, o número de docentes com dedicação integral, o convênio com unidades hospitalares, a adequação das salas de aula, o acesso dos estudantes a laboratórios específicos e multidisciplinares, além de bibliotecas.





O Reitor do UNINTA, Dr. Oscar Rodrigues Junior, atribuiu a conquista ao trabalho coletivo realizado. "Nosso objetivo é sempre oferecer o que há de melhor aos nossos estudantes. O reconhecimento do MEC é o resultado da dedicação que nós, professores e colaboradores do UNINTA, temos com a qualidade da educação dos nossos futuros médicos. Os nossos esforços começaram há alguns anos, quando decidimos trazer para o interior do estado um curso de Medicina de excelência. Hoje, nos aproximando da colação de grau da primeira turma, temos a certeza de que estamos no caminho certo."





O Coordenador do curso, Prof. Dr. Klauber Roger Carneiro, também comemorou a vitória. "Estamos vivenciando um momento de extrema felicidade. Não é tão somente uma nota 5, mas uma nota 5 em todas as dimensões da avaliação do MEC, extremamente rigorosa. Isto é um feito extraordinário que nos enche de orgulho e de muita alegria em fazer parte desta instituição maravilhosa que é o UNINTA." O coordenador ressaltou também o trabalho da Direção, bem como a coletividade do corpo docente e técnico administrativo para a concretização dos objetivos agora alcançados.









Medicina UNINTA





O Curso de Medicina do UNINTA, autorizado em 2014, tem o propósito de formar médicos dotados de conhecimento para atuar na atenção à saúde de forma eficiente, respeitando os princípios éticos da profissão e comprometidos com o paciente. A grade curricular do curso engloba não somente os conteúdos relacionados a área médica mas também objetiva desenvolver nos estudantes o perfil de liderança e gestão, um diferencial importante para conquistar espaço no mercado de trabalho.





Com aulas em Sobral, os estudantes têm acesso a uma ampla infraestrutura com 18 laboratórios, salas de aula planejadas para atender as necessidades de aprendizagem, bibliotecas com conteúdos multidisciplinares e coleções específicas, além de também contar com um Núcleo de Apoio Psicopedagógico.





Na prática, os futuros médicos têm a oportunidade de vivenciar a profissão nos Centros de Saúde da Família do Município de Sobral, no Complexo Santa Casa de Misericórdia de Sobral, no Hospital Regional Norte, na Policlínica de Sobral, na Rede de Serviços de Saúde de Fortaleza, composta de unidades próprias do município (como o Instituto Dr. José Frota e a Rede de Hospitais Frotinhas), além de hospitais estaduais.









O UNINTA





O Centro Universitário Inta (UNINTA) é uma instituição com 19 anos de tradição e conceito de excelência, segundo o Ministério da Educação. O centro se destaca na paisagem do ensino superior no Brasil por seus indicadores técnicos e pela qualidade de ensino. É referência na região norte do estado do Ceará.