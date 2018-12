DENÚNCIA DO INTERNAUTA!

Veja a denúncia do interna na íntegra:

"Boa noite, gostaria de fazer uma denúncia, o carro da prefeitura com placa de Fortaleza, sem condição de levar uma pessoa na parte de traz que na questão é um Gari e deve ter o transporte feito no caminhão, com a sinaleira traseira quebrada e material pra fora da caçamba, quanto da de multa pra um cidadão comum? Imagino um cidadão de Sobral sendo parado na blitz com a mesma situação, levariam até o carro guinchado."