"Veja o descaso com a população de Sobral, principalmente com os passageiros de transporte coletivo do bairro Sinhá Sabóia, está literalmente no sol mesmo, sem nenhuma cobertura para se proteger do sol e da chuva. Meu nome é Caetano Oliveira Neri, moro no bairro Santa Casa. Obrigado.









Ainda pergunto cadê os ônibus novos que prometeram que vinha junto com o VLT?"