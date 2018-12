DENÚNCIA DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA/CE

Confira a denúncia na íntegra:





"Hoje, a cidade de Ibiapina-CE conta, em média, com 212 universitários, que necessitam de transporte rodoviário diariamente para chegarem até suas universidades, que são localizadas na cidade de Sobral-CE, a 115 km (2 horas) de distância.





Diante desta necessidade, foi editada a Lei nº 586/2014, de novembro de 2014, que regula a OBRIGATORIEDADE DE TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO PARA UNIVERSITÁRIOS E ESTUDANTES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES, bem como, em seu art. 1º, estabelece que este é um DIREITO de todos nós. Segue o link da referida lei.





No entanto, esta lei NÃO ESTÁ SENDO CUMPRIDA DE FORMA ADEQUADA.





Primeiramente, os ônibus que são disponibilizados pela prefeitura são da rota municipal, quando o correto seria que fossem RODOVIÁRIOS. Mas até aí, “tudo bem”.





Considerando a quantidade de estudantes, faz-se necessário que haja a disponibilização de, pelo menos, DOIS ônibus para realizarem o trajeto Ibiapina/Sobral – Sobral/Ibiapina, diariamente. Porém, não é isto que está ocorrendo.





No semestre 2018.1, enfrentamos, de forma recorrente, o problema de nos ser concedido apenas UM ônibus, pois o outro constantemente apresentava defeitos, tendo que ficar parado por semanas para manutenção. Sendo assim, éramos transportados para nossas universidades em apenas um único ônibus SUPERLOTADO, com três pessoas em bancos que somente comportam duas. Sem cinto de segurança. Em um trajeto extremamente perigoso, que é a ladeira de Tianguá-CE. Sem o MÍNIMO de conforto durante 4 horas (2 horas de ida e 2 horas de volta).





A mesma situação a qual fomos submetidos em 2018.1, voltou a se repetir no início deste semestre e agora recentemente. Mais precisamente, estamos enfrentando tal DESCASO há QUATRO SEMANAS. Quando buscamos informações sobre quando o outro ônibus voltará a rodar, obtemos as mesmas respostas: “ainda está em manutenção”, “apresentou outro problema, estamos resolvendo”, “estamos esperando as peças chegarem”. E até agora, nada.





Entendemos que ônibus são máquinas e que falhas são normais, o que não é normal é a frequência com que estas estão se apresentando.





NÃO AGUENTAMOS MAIS!





Importante ressaltar que a breve exposição dessa precariedade em rede social foi adotada como última alternativa, pois, o Sr. Prefeito já foi procurado e está ciente há tempos do que está acontecendo.





Portanto, Sr. Leandro Linhares, os universitários – e acredito que, agora, toda a população ibiapinense - vem por meio deste buscar uma SOLUÇÃO EFETIVA para o problema e, não mais, postergações. Estamos fartos do descaso e aguardamos melhorias JÁ!"

Fonte: Sobral 24 horas c/ Vc Repórter