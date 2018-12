Deputada de Roraima presa por desviar R$ 50 milhões do transporte escolar

Ione Pedroso (Solidariedade/RR), eleita em outubro para a Assembleia Legislativa, é alvo da Operação Zaragata, deflagrada nesta sexta-feira (14) pela Polícia Federal (PF).





A PF prendeu a deputada estadual eleita Ione Pedroso e outras nove pessoas no âmbito da Operação Zaragata, deflagrada hoje para apurar desvios de R$ 50 milhões em recursos públicos e cobrança de propinas nos serviços de transporte escolar em Roraima.





O marido de Ione, o empresário José Wallace Barbosa da Silva, também foi alvo de prisão, mas ainda não foi localizado. Ele é considerado foragido pela Polícia Federal. Ao todo, os agentes cumpriram 10 mandados de prisão e 12 de buscas e apreensão.





Outros três alvos da ação foram os ex-secretários da Fazenda Aline Karla Lira de Oliveira e Shiská Pereira e o servidor público Thiago Lima Martinez. Os dois últimos estavam presos por outros processos envolvendo supostos desvios na merenda escolar do Estado.





O inquérito da Zaragata foi instaurado em agosto deste ano para apurar supostas irregularidades cometidas em contratação do governo de Roraima com recursos do Fundeb por meio de dispensa de licitação emergencial, registra o “Estadão“.