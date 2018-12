DINHEIRO PÚBLICO: Atrações do Réveillon de Fortaleza custarão R$ 3,7 milhões; Marília Mendonça tem o maior cachê

A Prefeitura de Fortaleza publicou no Diário Oficial o valor dos cachês dos artistas que animarão a festa do Réveillon da Capital.

As atrações musicais do Réveillon de Fortaleza 2019 custarão R$ 3,7 milhões aos cofres públicos. Os cachês dos artistas foram publicados no Diário Oficial do Município na última quinta-feira (27). O cachê mais caro é o da cantora Marília Mendonça, R$ 720 mil.





Os gastos da festa da virada de ano neste ano se aproximam aos custos do ano anterior. No Réveillon 2018/2019, foram gastos R$ 3,5 milhões. À época, o maior cachê foi do cantor Wesley Safadão, R$ 850 mil.





Confira os cachês de 2019:





Marília Mendonça R$ 720 mil

Xand Avião R$ 700 mil

Cláudia Leitte R$ 650 mil

Léo Santana R$ 600 mil

Alcione R$ 500 mil

Bateria da Escola de Samba União da Ilha R$ 150 mil

Ednardo R$ 150 mil

Jorge Vercillo R$ 100 mil

Waldonys R$ 90 mil

Ítalo e Renno R$ 50 mil

Banda Patrulha R$ 40 mil





A cantora baiana Cláudia Leitte que, no Réveillon 2017/2018, cobrou R$ 880 mil, terá cachê reduzido em R$ 230 mil. Na época, a Prefeitura de Fortaleza pagou o equivalente a R$ 12,5 mil por minuto de show da cantora na Praia de Iracema. O valor total de R$ 880 mil superou 10 outras atrações juntas que se apresentaram no palco do aterro no mesmo evento.

Queima de fogos





A queima de fogos terá duração de 17 minutos. A cidade de Fortaleza é o segundo destino mais procurado do Nordeste, de acordo com o Kayak, maior ferramenta de planejamento de viagens do mundo.





Neste ano, o Rio de Janeiro lidera a pesquisa, seguido de Fortaleza e com Salvador em terceiro. No entanto, a capital cearense ultrapassou destinos como Miami e Orlando, subindo da quinta para a segunda posição.