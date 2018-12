DISTRITO DE APRAZÍVEL - INTERNAUTA DENÚNCIA A CAGECE

Confira a denúncia na íntegra:

"Aqui no distrito de Aprazível tem um cano da Cagece que está quebrado tá com mais de uma semana, nós estamos sem água, mas a conta vem para nós paga hj fui no escritório e me falaram que só iam ajeitar lá pra próxima semana. Aki é um povoado pequeno e quando tem água uma semana em uma rua e a outra semana em outra rua cadê o dinheiro que eles arrecadam para comprar esse cano quebrado e ajeitar essa coisa. Água em uma rua e na outra não.









Mais a conta vem todo mês para nós pagar e se não pagar eles cortam. Eles deveriam descontar esses dias que agente não tem água."