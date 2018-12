Dr. Eduardo Rocha dos Santos é premiado como um dos melhores Delegados de Polícia do Brasil

O Delegado de Polícia Civil, Dr. Eduardo Rocha dos Santos, lotado na Delegacia de Polícia de Chaval/CE, foi premiado como um dos melhores delegados do Brasil na categoria jurídica. A escolha foi feita neste último domingo (09), pelo Portal Nacional dos Delegados, com a finalidade de diferenciar e reconhecer os profissionais que se destacaram na carreira, através da eficiência e qualidade de serviços prestados.





O Dr. Eduardo Rocha é Delegado de Polícia Civil do Estado do Ceará desde o ano de 2012. Graduado em Direito pela Universidade Católica de Brasília (2002). Ex- Advogado em Brasília (2003-2008). Ex-Delegado de Polícia do Estado do Pará (2008-2012). Especialista em Processo Penal pela Universidade Gama Filho. É coautor do livro: Questões Discursivas e Peças Práticas – Delegado de Polícia - 3ª Edição (2018) - Editora Questões Discursivas. ISBN: 978-85-92627-12-6.