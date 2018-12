Em 24h, Operação Natal da PRF no Ceará registra 2 mil veículos acima da velocidade permitida

Seis condutores sob efeito de bebida alcoólica foram flagrados pela polícia.

A fiscalização nas estradas federais do Ceará já registrou mais de dois mil veículos com velocidade acima da máxima permitida para as vias, desde o início da Operação Natal da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na última sexta-feira (21). Foram flagrados ainda seis condutores sob efeito de bebida alcoólica e aproximadamente 90 ultrapassagens indevidas.





"O objetivo da PRF é retirar de circulação os motoristas que ocasionam principalmente essas infrações gravíssimas, responsáveis por acidentes graves e fatais", declarou o chefe da Comunicação Social da PRF, inspetor Flávio Maia. As vias com maior reforço na segurança são as BR-116 e BR-222.





Equipes de plantão vão fiscalizar locais e horários de maior fluxo para o período. A operação segue até as 23h59 de terça-feira (25).





(Diário do Nordeste)

Foto Fabiane de Paula