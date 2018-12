General Theophilo vai assumir a Secretaria Nacional de Segurança Pública

O futuro ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sergio Moro, confirmou que General Theophilo passa a fazer parte da equipe a partir de janeiro.





Candidato ao governo do Ceará nas eleições de 2018 pelo PSDB, General Theophilo se desfiliou do partido para assumir a Secretaria Nacional de Segurança Pública, integrada ao Ministério da Justiça, ao lado do futuro ministro Sérgio Moro. Convidado por Jair Bolsonaro, presidente eleito do Brasil pelo PSL, ele já participa da equipe de transição, em Brasília, para o início dos trabalhos a partir de 2019.





No início da tarde desta terça-feira (4), o futuro ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sergio Moro, confirmou que General Theophilo passa a fazer parte da equipe a partir de janeiro de 2019.





Em entrevista por telefone à produção da TV Jangadeiro, Theophilo havia confirmado que esperava ser anunciado em breve. “Estive com o ministro Moro, e o presidente Bolsonaro me ligou, me convidando para ser o secretário nacional de Segurança Pública”, adiantou o General.





General Theophilo explica a proposta de atuação da pasta, que será integrada ao Ministério da Justiça. O novo secretário vai trabalhar em parceria com o ministro Sérgio Moro, no Ministério da Justiça.





“É uma função que vai substituir o Ministério da Segurança Pública, já que nós vamos reduzir o número de ministérios. É uma função muito interessante, porque coordena todas as secretarias de Segurança Pública do nosso país, as polícias militares, o Corpo de Bombeiros, (Polícias) Federal e Rodoviária, a parte penitenciária também. É uma função muito interessante do qual sinto muito orgulhoso de ocupar”, avaliou.





Em Brasília, de onde já participa da equipe de transição de governo, a expectativa é de que o anúncio da nomeação para secretário nacional de Segurança Pública seja feito em breve pelo futuro ministro da Justiça. Na pasta, General Theophilo reafirma o desejo de contribuir para resolver o problema de segurança no Ceará, onde a atuação de facções criminosas vem crescendo.





“Posso ajudar muito nosso estado com o secretário. Nós temos recursos para isso. Temos o Centro Integrado de Inteligência, que devemos inaugurar dia 7 de dezembro, em Fortaleza. E estamos dispostos a trabalhar juntos para resolver o problema da segurança no País. É aquilo que eu falava dentro do tripé para resolver o problema de segurança pública no Ceará: inteligência, tecnologia e fiscalização maiores”.