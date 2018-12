Governador Camilo Santana determina afastamento de 12 policiais que participaram da operação em Milagres

O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), informou na manhã desta segunda-feira (10), que determinou o afastamento de 12 policiais militares que participaram da operação na cidade de Milagres (a 494Km de Fortaleza), na madrugada de sexta-feira passada (7). Durante o cerco a uma quadrilha de ladrões de bancos, 14 pessoas acabaram mortas: seis reféns e oito criminosos integrantes do bando interestadual.





Camilo lamentou o episódio e disse ter feito contatos no fim de semana com diversas autoridades do Ceará e de Pernambuco. Prestou solidariedade aos familiares das vítimas (reféns) e colocou à disposição deles o serviço de atendimento às famílias de vítimas da violência.





Camilo disse ter chamado ao seu gabinete o secretário da Segurança Pública do estado, André Costa; e o controlador-geral de disciplina dos órgãos da Segurança Pública e do Sistema Penitenciário, Rodrigo Bona Carneiro, e determinou que seja feita uma rigorosa apuração dos fatos, ressaltando que ele próprio vai acompanhar este trabalho.





“Assim poderemos dar uma resposta aos familiares das vítimas e à própria sociedade do Ceará e de Pernambuco”, ressalta.





Mortes





No incidente, seis reféns – cinco de uma mesma família, natural da cidade de Serra Talhada, em Pernambuco – foram mortas durante o confronto de policiais com uma quadrilha que planejava atacar as agências bancárias em Milagres.





O confronto correu por volta de 2 horas da madrugada de sexta-feira (7). No sábado, os corpos dos familiares foram sepultados com grande comoção popular em Serra Talhada (PE).





A quadrilha era formada por criminosos de, pelo menos, cinco estados: Ceará, Pernambuco, Bahia, Alagoas e Sergipe. Das 14 pessoas mortas, 11 já foram identificadas pelas autoridades.





Veja a relação dos mortos (já identificados) em Milagres:





REFÉNS













1 – João Batista de Sousa Magalhães, 46 (natural de Serra Talhada/PE)





2 – Vinícius de Sousa Magalhães, 16 (natural de Serra Talhada/PE)





3 – Claudinete Campos de Sousa, 41 (natural de São José do Belmonte/PE)





4 – Cícero Tenório dos Santos, 60 (natural de Maceió/AL)





5 – Gustavo Tenório dos Santos, 13 (natural de São Paulo/SP)





6 – Francisca Edineide da Cruz dos Santos, 49 (natural de Brejo Santo)





ASSALTANTES





1 – Mackson Júnior Serafim da Silva, 26 (natural de Capela/SE)





2 – Lucas Torquato Loiola Reis, 18 (natural de Delmiro Gouveia/AL)





3 – Manoel da Silva, vulgo Eraldo, 44 (natural de Alagoas/AL)





4- Claudevan Santana de Aquino, 26 (natural de Alagoas)





5 – Rivaldo Azevedo Santos, 22 (natural de Alagoas)