Grendene realiza doação de alimentos arrecadados na Campanha Natal sem Fome

Novamente, colaboradores da empresa deram um show de solidariedade.

Mais de 65 mil quilos de alimentos arrecadados! Essa quantidade expressa um pouco do tamanho da solidariedade dos colaboradores da Grendene que trabalham nas unidades da empresa localizadas aqui no Estado do Ceará, nas cidades de Sobral, Crato e Fortaleza.

Todos os anos, próximo ao Natal, a Grendene realiza internamente a Campanha Natal sem Fome. Durante cerca de três meses, a empresa abre espaço para acolher as arrecadações, mobiliza os seus funcionários a participarem da ação e organiza as doações junto às instituições das cidades.

Movimentos que incentivam e promovem a generosidade e o cuidado com o próximo fazem parte da cultura da Grendene desde a sua fundação e foram intensificados após a chegada da empresa no Ceará, há quase 30 anos. E o volume de alimentos arrecadados na Campanha Natal sem Fome deste ano de 2018 é mais uma prova disso.





Com esta quantidade, será possível levar alegria para o Natal de centenas de famílias dos bairros de Sobral e de onze municípios do entorno, através de uma parceria com o Padre João Batista Frota, da Paróquia de Sumaré. As doações dos colaboradores estarão presentes também na ceia das pessoas que fazem parte do Projeto Nova Vida, Lar São Francisco e Abrigo de Idosos Jesus Maria José, entre outras entidades localizados em Crato. Bem como do IPREDE – Instituto Primeira Infância, Associação Maria Mãe da Vida e Casa do Menino Jesus, para citar alguns parceiros, na cidade de Fortaleza.





Nelson José Rossi, Diretor Industrial da Grendene, que há quase 40 anos é um dos colaboradores da empresa, destaca que ações como essa são uma via de mão dupla, pois “promovem a felicidade de quem recebe e fazem um bem imensurável para quem doa. Também contribuem para o fortalecimento do espírito de equipe, para o engajamento e a prática da empatia, que é cada vez mais necessária em nossa sociedade”.





Os colaboradores da Grendene estão de parabéns por mais esta iniciativa que leva brilho no olho e esperança a quem mais precisa. É por isso que Rossi, com muito entusiasmo, finaliza: “o nosso super time, que não mede esforços para entregar produtos inovadores, de qualidade e que encantam os consumidores, também é exemplo de solidariedade. Temos muito orgulho das nossas pessoas que, com coragem e paixão, nos ajudam a construir um futuro melhor”.