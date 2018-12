Guarany de Sobral divulga uniforme e anuncia novo treinador para a próxima temporada

O Cacique do Vale começa a se organizar, mesmo que tardiamente, para o início da temporada 2019. Após a nova diretoria do Conselho Deliberativo e a volta de Fred Gomes para a diretoria de futebol serem anunciadas, o Guarany de Sobral confirmou a contratação de Anderson Batatais como novo técnico para a disputa do Campeonato Cearense e divulgou o uniforme que será utilizado pela equipe na competição.





O paulista Anderson Luis da Silva, de 45 anos, é o novo técnico do rubro-negro sobralense. Natural de Batatais-SP, Anderson foi jogador de clubes como Paulista-SP, Fortaleza-CE e Ponte Preta-SP. Fora dos campos, o ex-zagueiro já foi coordenador técnico do Ceará, onde treinou a equipe sub-20 do alvinegro em 2017 e neste ano estava no Vitória-BA, onde fazia parte da comissão técnica e já chegou a substituir Vágner Mancini, durante a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro.





De acordo com o jornalista do GORJ, principal patrocinador do clube, Silveira Rocha, o novo treinador será apresentado no Estádio do Junco, nesta sexta-feira (14), às 9 horas da manhã.





Através de sua página oficial no facebook, o advogado e presidente do Conselho Deliberativo do clube, Lintor Torquato, anunciou o novo uniforme. "Considero o uniforme mais bonito da história do nosso Guarany", escreveu.





Por Thales Menezes | Sobral Portal de Notícias